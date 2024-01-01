Yaşlı çiftin kadrajından: Birlikte spora giderek genç kalıyorlar

GENÇLERE TAVSİYELERİ

''Hayata daha çok meydan okuyun, iyi ya da kötü yapmış olmanız önemli değil. Meydan okuma konusunda istekli olun ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Eşim 61, ben ise 56 yaşındayım ama biz bile hala yeni şeyler deniyoruz. Hatta vücudumuzu çekip paylaşmak da bunlardan birisi.