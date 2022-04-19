Yaşlı çiftin evindeki yangından acı haber!

İHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında iki ev yanarak kül olurken, 80 yaşındaki Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Eşi Esma Kaya için arama çalışmaları devam ediyor.

Yangın faciası, gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşköprü köyünde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde Mustafa Kaya'ya ait ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Hüseyin Kaya'ya ait boş eve sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında evde bulunan Mehmet Kaya yangında hayatını kaybederken, eşi Esma Kaya için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.