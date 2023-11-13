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        Haberler Gündem Trafik Yaşlı çifti kaza ayırdı!

        Kahreden kaza! Yaşlı çift, yakıtı biten traktörlerinin yanında bekliyordu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde, yakıtı biten traktörlerinin yanında bekleyen yaşlı çifte su tankeri çarptı. Feci kazada Cemali Eker öldü, eşi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:03
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        Yaşlı çifti kaza ayırdı!
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde, su tankerinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Dün akşam saatlerinde Gerede-Mangallar yolu üzerinde seyreden A.Ç. idaresindeki su tankeri, yakıtı biten traktörlerinin yanında bekleyen Cemali Eker (74) ve eşine çarptı.

        Kazada, Eker olay yerinde hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker'in cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Tankerin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        #traktör
        #Gerede
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