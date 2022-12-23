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Antalya'da yaşlı çifti ayıran feci kaza: Uçuruma devrildi

Antalya'da, kontrolden çıkan kamyonet uçuruma devrildi. Feci kazada, sürücünün eşi kaza yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 23.12.2022 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı çifti ayıran feci kaza!
AA

Antalya'da, uçuruma devrilen kamyonetteki kadın yaşamını yitirdi, sürücü eşi yaralandı.

Durali Öztürk (61) idaresindeki kamyonet, Alanya ilçesi Karapınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Nazmiye Öztürk'ün (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Öztürk, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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