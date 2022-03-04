Yaşlı çift sobadan zehirlendi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bigadiç ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (73) ve Nesibe (62) Kavasoğlu çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları çifte müdahalede bulundu. AA'nın haberine göre; sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Hasan Kavasoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Nesibe Kavasoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hasan Kavasoğlu'nun cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.