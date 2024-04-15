Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.
Giriş: 15.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:52
Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Mehmet Duman (77) idaresindeki otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki eşi Keziban Duman (81) yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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