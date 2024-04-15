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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

        Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti

        Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:52
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        Yaşlı çift kazada hayatını kaybetti
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

        Mehmet Duman (77) idaresindeki otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçtaki eşi Keziban Duman (81) yaralandı.

        Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #trafik kazası
        #Konya
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