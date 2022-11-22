Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti

Hatay’da otomobille çarpışan ticari araçtaki yaşlı çift öldü

Hatay'da, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti

Giriş: 22.11.2022 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti
Yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
İHA

Hatay'da, otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun ilçesi TEM Otoyolu gişeler mevkisinde meydana geldi. Kazım Üz (72) idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

İhbarlar ekiplerin sevk edildiği kazaya ilk olarak otoyoldan geçmekte olan Kızılay ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kontrolünde Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz'ün (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayıp kızdan 3 gün sonra acı haber!
Kayıp kızdan 3 gün sonra acı haber!
Tarım aracındaki çift kaza kurbanı
Tarım aracındaki çift kaza kurbanı
Samandağ'da belediye binasına silahlı saldırı
Samandağ'da belediye binasına silahlı saldırı
Hablemitoğlu suikastı davasında sıcak gelişme!
Hablemitoğlu suikastı davasında sıcak gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.