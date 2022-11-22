Yaşlı çift kaza yerinde hayatını kaybetti

Hatay'da, otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun ilçesi TEM Otoyolu gişeler mevkisinde meydana geldi. Kazım Üz (72) idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

İhbarlar ekiplerin sevk edildiği kazaya ilk olarak otoyoldan geçmekte olan Kızılay ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kontrolünde Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz'ün (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.