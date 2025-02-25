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        Haberler Gündem Güncel Yaşlı çift kaza kurbanı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift kaza kurbanı!

        İzmir'de meydana gelen bir trafik kazası yürekleri yaktı. Olayda 71 yaşındaki Mehmet Kazım Sertdemir ile 72 yaşındaki eşi Seniye Sertdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:17
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        Yaşlı çift kaza kurbanı!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Mehmet Kazım Sertdemir (71) yönetimindeki otomobil, Fazıl Say Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. (42) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Kazım ve eşi Seniye Sertdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

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