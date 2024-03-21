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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Kayseri'de 74 yaşındaki Nezir Güçlü ile 73 yaşındaki Nezire Güçlü'nün cansız bedenleri evlerinde bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 01:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 01:30
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        Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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        Kayseri’nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.

        Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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