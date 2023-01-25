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Kahramanmaraş'ta, yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Metin ve Naciye Dedeoğlu çiftinin haber alamayan yakınları, çiftin Doğukent Mahallesi 9. Sokak'taki evlerine geldi. İçeri giren kızları, çifti hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DOĞALGAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Çiftin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine eve gelen doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, evin doğalgaz tesisatında kaçağın olmadığını tespit etti.

MHP Kahramanmaraş 24'üncü Dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenilen Metin Deoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.