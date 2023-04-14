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Yangın faciası! Yaşlı çift alevlerin arasında kaldı

Kastamonu'da, yaşlı çiftin yaşadığı üç katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan çiftin yardımına komşuları koştu. Ancak komşular tüm çabalarına rağmen 75 yaşındaki Hayriye Çelik'e ulaşamadı

Giriş: 14.04.2023 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı çift, ahşap evde alevlerin arasında kaldı! - En son haberler
DHA

Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında Hayriye Çelik (75) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Çelik yaralandı.

Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde Hayriye ve Mustafa Çelik çiftinin yaşadığı üç katlı ahşap evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İçeride mahsur kalan çiftin yardımına komşuları koştu. Mustafa Çelik kurtarılırken, Hayriye Çelik'e ise ulaşılamadı.

İTFAİYE BİR SAATTE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Hayriye Çelik'in cesedine ulaşıldı. Mustafa Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YA DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN"

Köylülerden Cemal Altın, yangının çatıda başladığını belirterek, "Yangın yerine geldiğimizde çatıyı tamamen sarmıştı. Güneş enerjisinden ya da elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi.

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