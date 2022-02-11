Yaşlı Alman, Bayburt'taki evinde ölü bulundu

Bayburt'un Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu şahıs, evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu Gerhard Stronzik'ten (60) haber alamayan köy halkı, evine gitti. Stronzik'i evde hareketsiz halde bulan köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaklaşık 4 yıldır Bayburt'ta yaşadığı öğrenilen Gerhard Stronzik'in öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Stronzik'in cansız bedeni, otopsi için Bayburt Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.