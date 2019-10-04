04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Ayvalık'ta yaşayan 87 yaşındaki M.Y.Ö.'yü Urfa'dan arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp "Terörle bağlantın var, senin üzerine satışlar yapılmış, devlet olarak mal varlığınıza el koyuyoruz, evin terör örgütlerinin eline geçecek, ne yapıp edip evi sat ve parayı bize ver" dediler.
EVİNİ 53 BİN 750 DOLARA SATTI
İstanbul'daki evini değerinin altında 53 bin 750 dolara sattıktan sonra polise başvuran M.Y.Ö., "Beni çok korkuttular. Kimseye haber verme dediler" diyerek yardım istedi. Ayvalık'taki evinden ayrılan M.Y.Ö., Urfa'dan 01 plakalı araçla gelen dolandırıcılar A.A., F.Ö.'ye parayı verdiği sırada takipte bulunan Ayvalık Asayiş Grup Amirliği ekiplerince kovalamaca sonrası A.A., F.Ö. yakalandı. Urfa Akçakale ilçesinde olayı organize eden 3 şüpheli daha tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen A.A., F.Ö. ve M.B. adlı 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A. ve K.T. adlı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis, vatandaşları telefonla sizi arayarak kendisini kamu görevlisi hâkim, savcı, kaymakam, asker, polis vs. olarak tanıtıp adınızın terör örgütlerine karıştığını vs. iddia ederek para talep edenlere itibar edilmemesini jandarma ve emniyet birimlerine haber verilmesini istedi.
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