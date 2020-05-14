Yaşlı adamın engeli oğlu için muhabbet kuşu talebi yerine getirildi

Emek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Çetin Vergi, Sivas Belediyesini arayarak engeli oğlu Samet için muhabbet kuşu istediğini söyledi.

Talebin iletilmesi üzerine Başkan Bilgin, muhabbet kuşu alınması talimatını verdi.

Belediye görevlilerince satın alınan iki muhabbet kuşu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman tarafından aileye teslim edildi.