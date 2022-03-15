Yaşlı adam yangına uykuda yakalandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde Rıza Dağkır (80), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yukarı Yaylacık Mahallesi'ndeki Rıza Dağkır'ın yalnız yaşadığı tek katlı evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde uyuduğu öğrenilen Rıza Dağkır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dağkır'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenini araştırıyor.