Yaşlı adam tüfekle öldürüldü

Konya'da yaşlı adam tüfekle öldürülmüş halde bulundu
Konya'da 83 yaşındaki Tahsin Pınar, yalnız yaşadığı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan Tahsin Pınar (83), duyulan silah sesi üzerine eve gelen yakınları tarafından kanlar içinde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, tüfekle vurulan Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tahsin Pınar'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.