Yaşlı adam polis otosuna çarptı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlı'dan Pazarcık istikametine giden A.Y. (73) idaresindeki hafif ticari araç yolun sağına yanaştı.

Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp 'U' dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı.

2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y’nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi. Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.