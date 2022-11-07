Yaşlı adam parkta ölü bulundu

İHA

Denizli'de parkta hareketsiz bulunan yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Adalet Parkında çalışan güvenlik görevlisi, etrafı kontrol ettiği sırada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti. Güvenlik görevlisi seslenmelerine cevap alamaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yerde hareketsiz duran erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Cansız beden ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Alınan parmak izi ve yapılan çalışmalar neticesinde cansız bedenin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.