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Yaşlı adam "kendisiyle ilgilenmiyor" diye eşini tabancayla öldürdü

Afyonkarahisar'da yaşlı adam, dün eşini tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Tedavi altına alındığı hastanede bugün ölen yaşlı adamın, intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi

Giriş: 23.02.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da yaşlı adam
AA

Afyonkarahisar'da, eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü.

Dinar ilçesine bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T.'yi (51) başından vurarak öldürdü. Aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan M.T. de ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BIRAKTIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden M.T.'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

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