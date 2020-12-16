Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sağrakçı Mahallesi Arız mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. DHA'nın haberine göre; ormanlık alanda izinsiz ağaç kesen Mustafa Ali Erkan, dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı.

Erkan'ın uzun süre eve dönmemesinden endişelenen eşi jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma, Erkan'ın ağacın altında cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Erkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.