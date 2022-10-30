Ankara'da, tartıştığı eşi Huriye Coşkun'u bıçakla öldüren Zekayi Coşkun (71) gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Zekayi Coşkun, tartıştığı eşi Huriye Coşkun'u 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Huriye Coşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zekayi Coşkun ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.