Antalya'da, gece yarısı dışarı çıkan yaşlı adam durakta ölü bulundu.

Olay, Serik ilçesi Çınaraltı meydanında gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Mesut Kuş, ziyaret ettiği arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikten sonra kendini iyi hissetmediğini ve evine gitmek istediğini söyledi.

Daha sonra Kuş'u durakta hareketsiz gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuş'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.