İspanya’da bulunan Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Manuel Serrano, “Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşam biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor ama mutlaka yaşanıyor” açıklamasında bulundu.