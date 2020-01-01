AA

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki A.G, doğuştan idrar torbasının ve rahminin olmaması nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçirdiği 20 ameliyatın sonuç vermemesinin ardından geldiği Konya'da sağlığına kavuştu.

TEK BAŞINA EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORDU

İdrar torbası olmayan A.G, idrarını yapamıyor, istediği yere gidemiyor, rahat oturamıyor ve tek başına evden dışarı çıkamıyordu. Tedavi için birçok şehirdeki hastanelerde 20 ameliyat geçiren A.G, tıbbi müdahalelerin olumlu sonuç vermemesi nedeniyle bir türlü rahatsızlığından kurtulamadı.

Bir akrabasının tavsiyesi üzerine Konya'ya gelen aile, Beyhekim Devlet Hastanesine başvurdu. Burada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve alanında uzman doktorlardan oluşan 8 kişilik ameliyat ekibi kuruldu.

Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından doktorlar, A.G'nin bağırsağından idrar torbası ve rahim yaptı. Sağlığına kavuşan üniversiteli A.G, taburcu olduktan sonra rahatça dışarı çıkacağı günleri bekliyor.

Ameliyat ekibinde yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, hastanın kendilerine 6 ay önce başvurduğunu söyledi.

Hastanın bugüne kadar zorlu bir tedavi süreci geçirdiğine dikkati çeken Ünsal, şöyle konuştu: "A.G. üniversite öğrencisi genç kız olduğu için sosyal hayatında çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. Rahatsızlığından dolayı istediği yere gidemiyor, istediği gibi oturamıyor ve tek başına evden çıkamıyordu. Hastamız daha önce birçok hastanede 20 ameliyat geçirmiş. Ancak organların birbirine çok yapışık olmasından dolayı olumlu sonuç alınamamış. Biz 8 kişilik ameliyat ekibi ile kendisini tedavi ettik."

"ALANINDA UZMAN HEKİMLERİ KONYA'DA TOPLADIK"

Ünsal, A.G'nin tedavi olabilmek için başvurduğu birçok merkezden olumsuz yanıt aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Tedavisi için Türkiye'nin çeşitli üniversite ve merkezlerinden alanında uzman hekimleri Konya'da topladık. Ekip olarak hastayı teşhis ve tedavi için 2 ay değerlendirdik. Daha sonra bu ekip 8 saat süren, çok hassas ve başarılı bir operasyona imza attı. Türkiye'de A.G'nin durumunda olan 20 bin civarında hasta var. Bunlar ameliyat bekliyor. Biz, devlet hastanesinde çok sayıda bu tür ameliyat yapıyoruz. Ancak zor bir ameliyat olduğu için yapan çok az ve çok sayıda başvuru var."

"İNCE BAĞIRSAĞINDAN İDRAR TORBASI YAPTIK"

Genel Cerrahi Uzmanı Şükrü Salih Toprak da A.G'nin tek böbreğinin olduğuna işaret ederek, hastalığından dolayı birçok sıkıntı yaşadığını aktardı.

Hastanın hayallerini gerçekleştirebileceğini anlatan Toprak, "19 yaşındaki genç bir kızın sağlığına kavuşması ve sosyal hayatına dönebilecek olması bizim için son derece mutluluk veren bir durum. Hastamıza ince bağırsağından idrar torbası yaptık. Ufak tefek detaylar dışında hastamızı inşallah yakın zamanda taburcu edeceğiz." diye konuştu.

"TEK ARKADAŞIM ANNEMDİ"

Sağlığına kavuşan A.G. ise operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Hastalığım nedeniyle 19 yıldır bez kullanıyordum. Evden çıkmak istemiyordum, arkadaş çevrem çok azdı. Tek arkadaşım annemdi. 20 ameliyat geçirdim ancak sonuç alamadık. Bir akrabamın tavsiyesi üzerine Konya'ya geldim ve şifayı burada buldum. Gezmeyi ve alışveriş yapmayı çok istiyorum. Taburcu olduktan sonra yapacağım ilk iş, derin bir nefes almak olacak. Doktorlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."