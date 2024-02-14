Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren kadın toplumsal beklentilere meydan okuyor
91 yaşındaki bir kadın, mini etek ve topuklu ayakkabı giyerek insanlara yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor. Peki, neden bu şekilde davranıyor? İşte, sizin için yaşlılık stereotiplerini ve sosyal normları yıkan kadına dair detaylar...
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Yaşlanmak, fiziksel ve mental olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirir. Ancak bazı insanlar yaşlarına rağmen oldukça sağlıklı kalabilirler. Örneğin, 91 yaşındaki bir kadın, mini etek ve topuklu ayakkabılarıyla toplumsal beklentilere meydan okuyor. İşte, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren kadının hikayesi...
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BETSY LOU İLE TANIŞIN!
91 yaşındaki Betsy Lou adlı kadın, sosyal medya platformu TikTok’ta piyano çaldığı videoları paylaşıyor. Bunun yanı sıra genç giyim tarzıyla dikkat çeken kadının 546 videosu ve yaklaşık 70 bin takipçisi var.
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VİDEOLARI 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Betsy’nin birçok videosu 1 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. İnsanların gerçekten dikkatini çeken videosu ise "Pretty Girls Walk Like This(güzel kızlar bu şekilde yürür)" şarkısı eşliğinde dans ettiği videoydu. Ayrıca videodaki gülümsemesi ve giyimi insanların beğenisini topladı. Bu gönderiye 10 binden fazla yorum geldi.
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TAKİPÇİLERİNDEN İSTEK PARÇA ALIYOR
Boş zamanlarında piyano çalmayı seven Betsy Lou, takipçilerinden istek alarak şarkıları çalıyor. Neredeyse istenen her parçayı çalan kadının hesabında bu içerikten yaklaşık 500 tane kadar var.
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KIYAFET SEÇİMİNİ KENDİSİ YAPIYOR
Pek çok kişi Betsy’nin kıyafet seçimlerine şaşırıyordu bu yüzden ''ayakkabılar senin mi yoksa video için ödünç mü aldın?'' gibi sorularla karşılaşabiliyordu. Bu sorulara toplu cevap veren Betsy, ailesiyle mağazaya gittiğinde kıyafetlerini kendisinin aldığını aktardı.
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GENÇLİĞİNDE DANSÇIYDI
Bir zamanlar Betsy, step ve bale yapıyordu. Yaşına rağmen dansa olan tutkusunu kaybetmediğini söyleyen Betsy, genellikle piyano çaldığı videolarda bile ilk önce hafif dans ederek videoya başlıyor. Betsy, genç vücudunun tesadüf olmadığını söyledi: Bu gücünü ve canlılığını, dansa borçlu olduğunu aktardı.
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TORUNLARIYLA VİDEO DA ÇEKİYOR
En genç torunlarından birisi olan Lillian ile internette viral olan akımları da deneyen Betsy, diğer torunlarıyla da video çekiyor. Bunun yanı sıra çaldığı piyanonun erkek torununa ait olduğunu da bir yorumda belirtiyor.
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Torununun kızı olan Tori ile de video yayınlayanan Betsy, ailesiyle çektiği videolarda piyano çalmayı da sevdiğini söyledi. Ailesinden destek görmekten mutlu olduğunu da ekledi.
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İNSANLARIN BETSY’E TEPKİSİ
Betsy’nin profilinde yorumlar bölümü sorularla dolu ve Betsy olabildiğince hepsine cevap vermeye çalışıyor. İnsanların çoğu Betsy’nin zamansız görünen görünüşüne hayran kaldıklarını yazıyor.
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Bunun yanı sıra saf neşe saçmasından mutlu olduğunu aktaran insanlar da oluyor. Bir grup genç ise Betsy’nin yaşına rağmen kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor. Ayrıca, bir videosunda ''topuklu giymek için çok yaşlısın'' yazdığını gören takipçileri giydiği uzun topuklu ayakkabıları takdir ettiklerini aktardılar.
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BETSY'NİN DÜŞÜNCELERİ
İnsanlardan genellikle olumlu yorumlar alan Betsy, insanları memnun etmeye çalışıyor; örneğin, doğum gününü kutlamasını isteyen takipçisine piyano çalarak jest yapan Betsy, insanlara yaşlarına bakmadan gerçek benliğini korkusuzca kucaklamaları gerektiğini tavsiye ediyor.
Kaynak: The Sun, Bright Side
Fotoğraf kaynakları: TikTok