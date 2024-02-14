Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren kadın toplumsal beklentilere meydan okuyor

Bunun yanı sıra saf neşe saçmasından mutlu olduğunu aktaran insanlar da oluyor. Bir grup genç ise Betsy’nin yaşına rağmen kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor. Ayrıca, bir videosunda ''topuklu giymek için çok yaşlısın'' yazdığını gören takipçileri giydiği uzun topuklu ayakkabıları takdir ettiklerini aktardılar.