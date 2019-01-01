Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe transferde hareketli günler yaşıyor. DHA'da yer alan habere göre takımın en skorer ismi Yasin Öztekin'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden Aatıf Chahechouhe'yu istedi. Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kaldıktan sonra geçen günlerde affedilen Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE SONUÇLANACAK"

Aatif'ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi. Türkiye'de ilk olarak 2012-13 sezonunda Sivasspor'da forma giymeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılına kadar kırmızı-beyazlılarda oynadı. Sivasspor'da 2013-14'te attığı 17 golle krallık tacını takan Faslı, 2016-17'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.