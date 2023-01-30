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Yasin Öztekin'den 10 gole katkı

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yaparak, 10 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Giriş: 30.01.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Yasin Öztekin'den 10 gole katkı
İHA

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-1'lik skorla geçen Göztepe'de 35 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, kaydettiği 2 golle ön plana çıktı. Sezon başında Samsunspor'dan, Göztepe'ye dönen tecrübeli futbolcu, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Öztekin, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Böylece başarılı futbolcu, takımının en skorer oyuncusu olurken; Spor Toto 1. Lig'de de en fazla gol atan 7. futbolcu konumunda bulunuyor. Yasin, kariyerindeki en fazla gol attığı 2016-2017 sezonunu geride bırakmanın planlarını yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Galatasaray forması giydiği söz konusu dönemde 10 gol kaydetmişti.
Öte yandan kısa bir süre önce Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı konusunda haberler çıkmış ve Göztepe taraftarı, sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.

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