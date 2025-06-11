Yasin Özcan: Hatalarımızı gördük

A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Yasin Özcan, Meksika'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"HATALARIMIZI GÖRDÜK"

"İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da öyle görmüyoruz. Dünya Kupası'na hazırlık gibiydi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Hatalarımızı gördüğümüz bir maç oldu."

"BİR HEYECANIM VARDI"

"İlk kez forma giydim. Sanki böyle hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti."