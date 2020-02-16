Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular bu akşam ilk bölümü yayınlanan Survivor 2020' ile birlikte merak konusu oldu. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye yarışmalarından tanıdığımız Yasin Obuz bu kez Dominik'te Survivor adasında ter döktürecek.

YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.

Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.

YASİN OBUZ SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU!

MasterChef Türkiye yarışmasında tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Yasin Obuz'un Survivor 2020 kadrosunda yer alacağı öğrenilmesinin ardından sosyal medyada da geniş yer aldı. Birçok takipçi Yasin Obuz'a başarılar diledi.

*Biz sana söz verdik gralım alda gel Şampiyon sana verdiğimiz iksir yani şalgamın etkisi olacak.

*Hafta sonu yaklaşınca Survivora katılan Yasin Obuz gibi hissediyorum kendimi.