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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yası dışı yayın yapan 541 site kapatıldı

        Aydın'da yasa dışı yayın yapan 541 internet sitesi erişime kapatıldı

        Aydın'da yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 541 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 20 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:12
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        Yası dışı yayın yapan 541 site kapatıldı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 212, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama bulunan 120, fuhuş ve müstehcenlik içeren 200, terör propagandası içerikli 9 internet sitesi tespit edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan idari tedbir kararı gereği 541 internet sitesi erişime kapatıldı. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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