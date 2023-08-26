Yasemin Yürük'ün suda kürek keyfi

"SERBEST ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan daha önce müziğe ara verdiği süre içerisinde oyunculuk ve sporla ilgilendiğini ifade eden Yasemin Yürük, "Bir ara Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuk atölyesindeydim. Oradan çıktım, biraz dizilerde oynadım. Sonra, 'Ben bu yeni nesile yetişemiyorum. Yasemin, sen hoca ol' dedim. Spor eğitimi aldım ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Ufak bir stüdyom var. Orada ders veriyorum ya da serbest çalışıyorum" demişti.