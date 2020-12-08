Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna; "Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor" yanıtını verdi.