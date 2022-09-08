Arkadaş buluşması

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen Şefkatli, öğle yemeği yedi. Ardından markaların yeni sezon ürünlerini incelemeyi de ihmal etmeyen Yasemin Şefkatli'nin yeni saçları ve kot kombini de dikkatlerden kaçmadı.