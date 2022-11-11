Yasemin Şefkatli'nin alışveriş turu

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Arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan Yasemin Şefkatli, bir süre mağazaları dolaşıp, kış ayları öncesinde alışveriş yaptı. Ardından bir restoranda yemek yiyen Yasemin Şefkatli, tarzı ile dikkat çekti.

"SUÇU TEK BİR KİŞİYE ATMAMAK LAZIM" Öte yandan Derya Tuna, daha önce, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Çok konuşulan sözler sonrası oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'ye bu açıklamalar sorulmuştu.

Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" demişti.

"MUTLAKA BİR ŞEYE İSTİNADEN SÖYLEMİŞTİR" Yasemin Şefkatli, "Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz?" sorusuna karşılık ise, "Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını ya da canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir." yanıtını vermişti. DERYA TUNA'NIN O SÖZLERİNE YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN YANIT İbrahim Tatlıses'in eski eşi şar...

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