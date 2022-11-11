Yasemin Şefkatli'nin alışveriş turu

Arkadaşlarıyla birlikte alışverişe çıkan Yasemin Şefkatli, bir süre mağazaları dolaşıp, kış ayları öncesinde alışveriş yaptı. Ardından bir restoranda yemek yiyen Yasemin Şefkatli, tarzı ile dikkat çekti.
"SUÇU TEK BİR KİŞİYE ATMAMAK LAZIM"
Öte yandan Derya Tuna, daha önce, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Çok konuşulan sözler sonrası oğlu İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli'ye bu açıklamalar sorulmuştu.
Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" demişti.
"MUTLAKA BİR ŞEYE İSTİNADEN SÖYLEMİŞTİR"
Yasemin Şefkatli, "Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz?" sorusuna karşılık ise, "Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi? Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını ya da canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir." yanıtını vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!