El ele alışveriş turu

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren şarkıcı İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde el ele tura çıkan çift, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan ikili, akşam saatlerinde özel araçlarıyla oradan ayrıldı.

Şefkatli'nin kovboy çizmeli şık alışveriş tarzı ve 'İ' harfli kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.