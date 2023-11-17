Yasemin Şefkatli: İkizlerin isimleri belli

Erkek ikiz çocuğu olacak olan Yasemin Şefkatli, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

Şekatli, "İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" diye konuştu.