İdo, sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşımına, "Baban da mı artist? Yanımdaki aktris o net" yazdı. Şefkatli’nin "Sen de daş gibi çocuksun" cevabı yüzlerce beğeni aldı. İdo’nun annesi Derya Tuna ise fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi yolladı.