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Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e: Daş gibi çocuksun! - Magazin haberleri

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e: Daş gibi çocuksun!

İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo, geçtiğimiz yıl Yasemin Şefkatli ile nişanlanmıştı. Zaman zaman aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni paylaşım geldi

30.08.2021 - 16:14 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Evlilik hazırlıkları yapan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Karantina döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan çift, yeni bir fotoğraflarını paylaştı.

  • İdo, sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşımına, "Baban da mı artist? Yanımdaki aktris o net" yazdı. Şefkatli’nin "Sen de daş gibi çocuksun" cevabı yüzlerce beğeni aldı. İdo’nun annesi Derya Tuna ise fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi yolladı.

  • İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı.

  • Ancak koronavirüs salgını nedeniyle çift düğünlerini erteledi. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" dedi.

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