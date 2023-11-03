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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları

        İkiz bebek bekleyen İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı. Çift, erkek bebeklerinin heyecanını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:33
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          İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021'de evlenmişti.

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          Çiftin, geçen aylarda ikiz erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

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          İkili, bebeklerinin olacağını "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notuyla duyurmuştu.

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          6 aylık hamile olan Şefkatli, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından "Hafta arasından selamlar" notuyla paylaştı.

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          "ÜÇ AY SERUMLARLA BESLENDİM"

          Yasemin Şefkatli daha önce yaptığı açıklamada "Serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.

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          Tatlıses ve Şefkatli ailesi

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