Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi başlıyor

BOSTANCI BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN SOLD OUT OLDU

Her gösterisi yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan Yasemin Sakallıoğlu, turnesine İstanbul'dan başlıyor. 17 Nisan'da gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi. Bostancı için özel hazırlıkları bulunan Yasemin Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir'de devam edecek.