Yasemin Özilhan: Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok

Muhabirlerle kısa süre sohnet eden Yasemin Özilhan; "Görüşmek bu güne kısmetmiş tatil güzel gidiyor. Kızlarımızla birlikte Uludağ'a geldik. Bu yıl, karın son demleri artık onu değerlendiriyoruz" dedi. Özilhan, röportaj sırasında kızı Emine ile neredeyse aynı boya gelmeleri ile ilgili soruya; "Emine çok büyüdü valla 12 yaşında oldu daha dün gibi artık boyuma kadar geldi mutlu mu olsam üzülsem mi bilemedim"diyerek esprili bir cevap verdi.