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        Haberler Magazin Yasemin Özilhan: Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok

        Yasemin Özilhan: Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok

        Yasemin Özilhan, ailesiyle kar tatili yaptığı Uludağ'da oyunculuğa döneceği şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 22:36 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:37
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        • 1

          Cemiyet Hayatının ünlü isimleriniden Yasemin - İzzet Özilhan çifti hafta sonunu kızları Emine ve Ela ile birlikte Uludağ da geçirdi. Yasemin Özilhan ve kızları objektiflere poz verirken kızları Emine'nin neredeyse annesinin boyuna yetişmesi gözlerden kaçmadı. Gündüz Yasemin Özilhan kızları ile vakit geçirirken akşam saatlerinde İzzet Özilhan da onlara katıldı. Çift, daha sonra düzenlenen eğlenceye katıldı.

        • 2

          Muhabirlerle kısa süre sohnet eden Yasemin Özilhan; "Görüşmek bu güne kısmetmiş tatil güzel gidiyor. Kızlarımızla birlikte Uludağ'a geldik. Bu yıl, karın son demleri artık onu değerlendiriyoruz" dedi. Özilhan, röportaj sırasında kızı Emine ile neredeyse aynı boya gelmeleri ile ilgili soruya; "Emine çok büyüdü valla 12 yaşında oldu daha dün gibi artık boyuma kadar geldi mutlu mu olsam üzülsem mi bilemedim"diyerek esprili bir cevap verdi.

        • 3

          Sosyal medya paylaşımlarında İzzet Özilhan'ın olmayışını; "İzzet sevmiyor o yüzden terrcih etmiyor diyelim" şeklinde açıklayan Yasemin Özilhan, oyunculuğa dönmesi halinde bölüm başına 1 milyon lira alacağı hakkında ise; "Senaryo okudum ama şu anlık bir şey yok. Bakıyorum sadece, öyle bir şey yok yalan haber onlar boşverin" dedi.

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