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Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'dan 'Yaza veda' pozu - Magazin haberleri

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'dan 'Yaza veda' pozu

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile birlikte tatilde çekilen fotoğrafını, "Yazı bitirirken..." notuyla Instagram'dan yayınladı

30.08.2021 - 11:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yasemin Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı eşi İzzet Özilhan ve çocukları ile birlikte yaz boyunca tatilin tadını çıkardı. Sezonu Göcek'te açan Özilhan, ardından rotayı Bodrum'a çevirdi. 

  • "YAZI BİTİRİRKEN..."

    Yaz mevsiminin son günlerinde tatilini bitirme kararı alan Yasemin Özilhan, yeni fotoğraflarını 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen 36 yaşındaki Özilhan, gönderisine, "Yazı bitirirken..." notunu düştü. Emine ve Ela adında iki kızı olan sosyetik güzelin pozları takipçilerinden 71 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

  • 10. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

    16 Temmuz 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamıştı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, bir dizi fotoğraf yayınlamıştı.

  • "BERABER DAHA NİCE ANI BİRİKTİRMEYE..."

    İzzet Özilhan ile birlikte yer aldıkları kareleri Instagram hesabından paylaşan Yasemin Özilhan, gönderilerine, "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." notunu düşmüştü.

    Ünlü popçu Demet Akalın da çifte, "Ne güzelsiniz siz ya..." yorumunu yapmıştı. Sinem Uslu, "Dün gibi... Maşallah size." derken, Sinem Kobal ise Özilhan ailesine kalp emojileri yağdırmıştı.

  • "EN ÇOK GELEN SORU"

    Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

    Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

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