"HER ŞEY PAHALI"

Geçtiğimiz aylarda en ucuzu bin lira ve en pahalısı 45 bin TL olan ürünlerin fiyatları nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Özilhan, muhabirlerin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

Artık her şey pahalı, peynir de süt de pahalı. Hayat pahalı. Marka olmasına dikkat etmem, beğendiğim şeyleri giyerim.