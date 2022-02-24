Yasemin'in 45 bin TL'lik krem önerisi olay oldu!

45 BİN TL'LİK KREM ÖNERİSİ OLAY OLDU

Geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden Özilhan, önceki gün cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi. Yasemin Özilhan, en ucuzu bin lira ve en pahalısı 45 bin lira olan ürünlerin fiyatları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.