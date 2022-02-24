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Yasemin'in 45 bin TL'lik krem önerisi olay oldu!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, cilt bakımı için en ucuzu bin lira ve en pahalısı 45 bin lira olan kremleri takipçilerine önerdi. Sosyetik güzel, paylaşımının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

24.02.2022 - 14:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan ve Emine ile Ela adında iki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan (37), Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sosyetik güzel, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

  • 45 BİN TL'LİK KREM ÖNERİSİ OLAY OLDU

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden Özilhan, önceki gün cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi. Yasemin Özilhan, en ucuzu bin lira ve en pahalısı 45 bin lira olan ürünlerin fiyatları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

  • "KREME BAKARKEN FAKİRLEŞTİM!"

    Kullanıcılar ünlü ismi, "Defalarca heceleyerek kaç para olduğunu anlamaya çalıştım." ve "Yasemin Özilhan'ın 45 bin liralık kremine bakarken fakirleştim." şeklinde yorum yağmuruna tuttu.

  • "EN ÇOK GELEN SORU"

    Öte yandan ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

    Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.

  • Özilhan, geçtiğimiz haftalarda da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Sosyetik isim, hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

    - Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

    Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

    - Boy ve kilo?

    1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.

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