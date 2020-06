Yasemin Hemşire kök hücre bağışıyla hasta çocuğa umut oldu - ANTALYA

AA

Türk Kızılayda 12 yıldır kan alma uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Emir, Sağlık Bakanlığının kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için hayata geçirdiği TÜRKÖK Projesi kapsamında 2015'te kök hücre bağışçısı oldu.Yasemin Hemşire'nin merakla beklediği haber 4 gün önce geldi. Bağışının kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen küçük bir çocuğun genleriyle eşleştiğini öğrenen Emir, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.Emir, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Adem Tolunay Kan Hastalıkları ve Talasemi Merkezine gelerek kök hücre bağışını gerçekleştirdi.Yasemin Hemşire'nin yaklaşık 1,5 saat süren işlemde genç bir fidana can olma heyecanını Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.Örnek bir davranışa imza atan Emir'i bağışı sırasında Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop ve arkadaşları yalnız bırakmadı.- "Hayatının devam etmesi için küçücük bir şey yapıyorum"Yasemin Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi.Bu gurur ve sevinci isteyen herkesin yaşayabileceğini dile getiren Emir, "TÜRKÖK Projesi başladığında ilk bağışçılardan birisiydim. O zaman kan vermiş, kaydımı yaptırmıştım. 5 yıl sonra ise eşleşme haberi geldi. O kadar heyecanlandım ki iyi ki o gün o kanı vermişim. Genetik ikizim küçük bir çocuk, kim olduğunu ya da nerede yaşadığını bilmiyorum. Sadece onun hayatının devam etmesi için küçücük bir şey yapıyorum." diye konuştu.Sebep beklemeden kan ve kök hücre bağışında bulunulması gerektiğini vurgulayan Yasemin Hemşire, hayat kurtarmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezine gidip 3 tüp kan vermeleri ve yetkililere kök hücre bağışçısı olmak istediğini söylemelerinin yeterli olduğunu söyledi."Birinin hayatını kurtarmak kadar güzel bir şey yok." diyen Emir, kan vermenin ve kök hücre bağışında bulunmanın korkulacak bir durum olmadığını belirtti.Emir, kök hücre bağışında bulunduğu çocuk ve ailesiyle tanışmak istediğini de ifade etti.- Binlerce hasta eşleşebilmek için umutla bekliyorTürk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Ertop da kök hücre bağışının çok önemli bir davranış olduğunu söyledi.TÜRKÖK Projesi ile ülke çapında 700 binden fazla bağışçıya ulaştıklarını anlatan Ertop, "Sahada tüm gücümüzle gönüllü bağışçılarımızdan kök hücre bağışları alıyoruz. Günün birinde eşleşecek olurlarsa irtibata geçip gerekli prosedürleri yürütüyoruz." dedi.Bu kez sahada bağışçılardan numune alan bir Kızılay personelinin başrolde olduğunu işaret eden Ertop, Kızılay içinde daha önce de böyle eşleşmelerin olduğunu ancak Antalya bölgesinde bir ilkin yaşandığını aktardı.Kan ve kök hücre bağışçılarına teşekkür eden Ertop, şunları söyledi:"Havuzda ne kadar çok bağışçı olursa eşleştirecek kişi sayısı da o kadar artıyor. Çünkü sürekli yeni hasta grubu dahil oluyor. Genetik uyumun gerçekleşebilmesi için bağışçı havuzundaki kişi sayısı çok önemli. Kök hücre bekleyen sayısız hasta var ve her gün biriyle eşleşebilmek için umutla bekliyorlar. Bağışçılar olarak sayıyı ne kadar artırırsak o kadar umutların bir an önce gerçekleşmesine vesile oluruz."