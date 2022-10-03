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Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınıyor - Magazin haberleri

Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınıyor

Oyuncu Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınma kararı aldı. İşi gereği uzun süre yaşamını yurt dışında sürdüreceğini söyleyen Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir" dedi

03.10.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rol aldığı "Gizemli Ada Mençuna" filminin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınıyor. 

  • İşi gereği bir süre yaşamını ABD'de sürdüreceğini açıklayan 40 yaşındaki oyuncu, bu kararı almanın kolay olmadığını ifade etti.

  • "HAYAT BÖYLE"

    Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir" dedi.

  • "EN KISA ZAMANDA DÖNEBİLMEK UMUDUYLA GİDİYORUM"

    Ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum.

  • YASEMİN HADİVENT HAKKINDA

    Sofya doğumlu olan Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Babası İran Azerisi, annesi ise Bulgaristan Türklerindendir. Lisans eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde tamamlayan oyuncu, "Türkiye'nin Yıldızları" isimli oyunculuk yarışmasında birinci seçilmiştir. Ardından televizyon kariyerine başlayan güzel oyuncu, birçok yapımda rol aldı.

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