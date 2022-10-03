"EN KISA ZAMANDA DÖNEBİLMEK UMUDUYLA GİDİYORUM"

Ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum.