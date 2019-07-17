Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yasemin, Hollanda'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları’ndan (30.26.41) sonra kariyerinde ikinci kez 10 bin metrede 31 dakikanın altını indi.