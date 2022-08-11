3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. "Strike Back" adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu, rolü bitince Londra'dan İstanbul'a dönmüştü.