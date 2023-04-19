"Heyecanla bekliyorum"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yasemin Allen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte kafede vakit geçiren Allen, ardından eczaneye giriş yaptı.

"ÇOK YORULDUM"

Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Yasemin Allen, hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, "Bir haftalık yurtdışı tatilinden yeni geldim. Çok yoruldum" şeklinde konuştu.