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Yasemin Allen çevre faciasına isyan etti: Yazıklar olsun! - Magazin haberleri

Yasemin Allen'i isyan ettiren görüntü: Yazıklar olsun!

Kilyos'a giden Yasemin Allen, plastik atıklara ve çevre kirliliğine dikkat çekti. Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, "Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun!" sözleriyle sitem etti

10.08.2022 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos sahilinin son halini Instagram hesabından yayınladı.

  • Çevre kirliliğine dikkat çeken Allen, karşılaştığı manzara karşısında isyan etti. 

  • "BUNUN FATURASI HANGİ HAYVANLARA VE İNSANLARA KESİLECEK?"

    33 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Burası Kilyos Sahili, kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir yunus yavrusu var ve içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş! Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Kaç ton plastik atık düşürülmüş? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun!

  • TARKAN DA İSYAN ETMİŞTİ

    Öte yandan Tarkan da geçtiğimiz günlerde Kilyos'taki çevre kirliliğine ve çöplere dikkat çekmişti. Sahilde biriken çöp yığınlarını paylaşan ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir ya, çok ayıp!

  • "ÇOK YAZIK!"

    'Temizlik imandan gelir.' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde! Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki; 'Bu çöpleri toplayalım, toplatalım.' İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı! Çok yazık...

    Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım.

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