"ÇOK YAZIK!"

'Temizlik imandan gelir.' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde! Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki; 'Bu çöpleri toplayalım, toplatalım.' İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı! Çok yazık...

Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım.