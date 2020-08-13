Kadın Güreş Milli Takımı, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından Bolu’da Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde yeniden çalışmalarına başladı. Günde çift antrenmanla önümüzdeki aylarda yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanan sporcular, korona virüs nedeniyle fizik ve kuvvet antrenmanlarıyla güç depoluyor.
"HEPİMİZDE GÜREŞ ÖZLEMİ VAR"
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan milli güreşçi Yasemin Adar, korona virüs nedeniyle güreş yapamadıklarını ve güreşe özlem duyduklarını ifade ederek, "Bolu’da yeni bir kamp dönemi yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Şu anda da hepimiz sosyal mesafeye, temizliğe ve maskeyi ihmal etmiyoruz. Antrenman yapıyoruz ama hala temas halinde değiliz. Daha çok kondisyon ve ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Göl çevresinde koşuyoruz. Genellikle antrenmanlarımız bu şekilde oluyor. Kondisyona yönelik antrenman yaptığımız için temas halinde değiliz, teknik, taktik antrenmanları yapamıyoruz. Şu anda hepimizde güreş özlemi var. Temasta bulunamadığımız için güreşi çok özlüyoruz. Bu sürecin bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.
"ÜZERİMDE BÜYÜK SORUMLULUK VAR"
Kadın güreşinde başarıların gelmesiyle ön yargıların kırıldığını belirten Adar, kendisinden olimpiyat madalyası beklendiğini söyleyerek, "İlk ve tek olmak çok gurur verici. Çok büyük mutluluk ve haz aldığım bir durum. Bu konuda genç kızlara da örnek olduğumu düşünüyorum. Toplumda çok ön yargı var. Kadından güreşçi olmaz, kadın güreşmesin gibi söylentiler var. Ama bu söylentileri yavaş yavaş kırdığımı biliyorum. Çünkü toplum artık bilinçlenmeye başladı. Başarı geldikçe kadın güreşinin de var olduğunu biliyorlar. Bizi destekliyorlar. Bu çok önemli bir şey. O yüzden çok büyük sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Benim üzerimde çok büyük sorumluluklar var. Şu an bir tek olimpiyat madalyamız kaldı. Herkes benden olimpiyat madalyası almamı istiyor. İnşallah 2021 yılında da olimpiyat madalyasını almak isterim" şeklinde konuştu.
5 Ağustos’ta 18 sporcuyla ilk çalışmalarına başlayan Kadın Güreş Milli Takımı, Bolu kampını 19 Ağustos’ta sonlandıracak.
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